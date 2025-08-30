Fête de quartier Beaulieu CSC BEAULIEU Nantes

Fête de quartier Beaulieu CSC BEAULIEU Nantes samedi 30 août 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-08-30 13:00 – 18:00

Gratuit : non GRATUIT Adulte, En famille, Jeune Public, Tout public

L’association de Beaulieu » Bout de l’Île » Jeunesse organise en lien avec le Centre Socio Culturel de Beaulieu Accoord une fête ouverte à toutes et tous afin de faire vivre le quartier et renforcer les liens entre habitants.Cet événement met à l’honneur la convivialité, le partage et la jeunesse.Au programme : des animations pour les enfants et les familles, des stands ludiques et sportifs, des jeux collectifs, de la musique et des moments festifs.

CSC BEAULIEU Nantes 44021