Fête de quartier des Bourderies – Centre socioculturel des Bourderies Nantes, 18 mai 2025 11:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-18 11:00 – 18:00

Gratuit : oui Tout public

Rendez-vous ce dimanche au Centre Socioculturel des Bourderies -Accoord pour une grande fête de quartier haute en couleur et en musique ! ????????? Toute la journée venez profiter de nombreuses animations :• Atelier créatifs• Musique et danse• Vernissage du parcours street art• BarbecueAvec de nombreux invités et plein d’autres surprises !???? 2A rue de Saint Brévin à Nantes? 11h-18hEntrée libre

Centre socioculturel des Bourderies Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 46 41 46 http://www.accoord.fr/les-centres/ouest/bourderies bourderies@accoord.fr