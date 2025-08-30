Fête de quartier des Vassaules Troyes

Fête de quartier des Vassaules Troyes samedi 30 août 2025.

Stade des Tauxelles Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Début : 2025-08-30 11:00:00

fin : 2025-08-30 17:00:00

2025-08-30

Au programme animations pour petits et grands et restauration sur place pour partager un moment convivial entre voisins et habitants.



>> Animations gratuites .

Stade des Tauxelles Troyes 10000 Aube Grand Est

