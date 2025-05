Fête de quartier Les provinces en fête – City Stade Argentan, 24 mai 2025 14:00, Argentan.

Orne

Fête de quartier Les provinces en fête City Stade Avenue des Provinces Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24 14:00:00

fin : 2025-05-24 18:00:00

Date(s) :

2025-05-24

Rejoignez-nous pour un après-midi inoubliable rempli de rires, de partage et de découvertes ! ✨

Date: Samedi 24 Mai

Heure: 14h 18h

Lieu: City Stade, Avenue des Provinces

Au programme

Animations et jeux pour tous les âges

Spectacles captivants

Déambulations surprenantes

Stands éducatifs sur le thème de l’environnement

‍♂️ Apportez vos vélos et participez à nos ateliers d’auto-réparation !

Vous voulez en savoir plus ?

Maison du Citoyen

Centre social & d’initiatives municipal

1, rue des Pervenches ARGENTAN 02 33 36 85 84.

Organisé par la Ville d’Argentan avec de nombreux partenaires. On a hâte de vous y voir nombreux !

Rejoignez-nous pour un après-midi inoubliable rempli de rires, de partage et de découvertes ! ✨

Date: Samedi 24 Mai

Heure: 14h 18h

Lieu: City Stade, Avenue des Provinces

Au programme

Animations et jeux pour tous les âges

Spectacles captivants

Déambulations surprenantes

Stands éducatifs sur le thème de l’environnement

‍♂️ Apportez vos vélos et participez à nos ateliers d’auto-réparation !

Vous voulez en savoir plus ?

Maison du Citoyen

Centre social & d’initiatives municipal

1, rue des Pervenches ARGENTAN 02 33 36 85 84.

Organisé par la Ville d’Argentan avec de nombreux partenaires. On a hâte de vous y voir nombreux ! .

City Stade Avenue des Provinces

Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 36 85 84

English : Fête de quartier Les provinces en fête

Join us for an unforgettable afternoon of laughter, sharing and discovery! ???

? Date: Saturday May 24th

? Time: 2pm 6pm

? Place: City Stade, Avenue des Provinces

Program:

? Entertainment and games for all ages

? Captivating shows

? Surprising strolls

? Educational stands on the theme of the environment

???? Bring your bikes and take part in our self-repair workshops!

? Want to find out more?

Maison du Citoyen

Center social & d’initiatives municipale

1, rue des Pervenches ARGENTAN 02 33 36 85 84.

Organized by the Town of Argentan with numerous partners. We look forward to seeing you there!

German :

Begleiten Sie uns zu einem unvergesslichen Nachmittag voller Lachen, Teilen und Entdecken! ???

? Datum: Samstag, 24. Mai

? Uhrzeit: 14h 18h

? Ort: City Stade, Avenue des Provinces

Auf dem Programm

? Animationen und Spiele für alle Altersgruppen

? Spannende Aufführungen

? Überraschende Umzüge

? Bildungsstände zum Thema Umwelt

???? Bringen Sie Ihre Fahrräder mit und nehmen Sie an unseren Selbstreparatur-Workshops teil!

? Möchten Sie mehr erfahren?

Maison du Citoyen (Haus des Bürgers)

Städtisches Sozial- & Initiativzentrum

1, rue des Pervenches ARGENTAN 02 33 36 85 84.

Organisiert von der Stadt Argentan mit zahlreichen Partnern. Wir freuen uns darauf, Sie dort zahlreich zu sehen!

Italiano :

Unitevi a noi per un pomeriggio indimenticabile di risate, condivisione e scoperta!

? Data: sabato 24 maggio

? Orario: 14:00 18:00

? Luogo: City Stade, Avenue des Provinces

In programma

? Intrattenimento e giochi per tutte le età

? Spettacoli emozionanti

? Sorprendenti passeggiate

? Stand didattici sul tema dell’ambiente

???? Portate le vostre biciclette e partecipate ai nostri laboratori di autoriparazione!

? Volete saperne di più?

Maison du Citoyen

Centro sociale e di iniziativa comunale

1, rue des Pervenches ARGENTAN 02 33 36 85 84.

Organizzato dalla Città di Argentan con diversi partner. Vi aspettiamo!

Espanol :

Únase a nosotros en una tarde inolvidable de risas, intercambio y descubrimiento

? Fecha: Sábado 24 de mayo

? Hora: de 14:00 a 18:00

? Lugar: City Stade, Avenue des Provinces

En el programa

? Entretenimiento y juegos para todas las edades

? Espectáculos emocionantes

? Paseos sorprendentes

? Stands educativos sobre el tema del medio ambiente

???? Traiga sus bicicletas y participe en nuestros talleres de autorreparación

? ¿Quieres saber más?

Casa del Ciudadano

Centro municipal social y de iniciativas

1, rue des Pervenches ARGENTAN 02 33 36 85 84.

Organizado por el Ayuntamiento de Argentan con varios socios. ¡Le esperamos!

L’événement Fête de quartier Les provinces en fête Argentan a été mis à jour le 2025-05-20 par Argentan Intercom