Fête de quartier Noël forêt enchantée MJC Fontbouillant Montluçon

Fête de quartier Noël forêt enchantée

MJC Fontbouillant 8 rue du général Émile Mairal Montluçon Allier

Tarif :

Date et horaire :

Début : 2025-12-13 15:00:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Au programme jeux, ateliers, goûter, spectacle.

+33 4 70 08 35 65

English :

The program includes games, workshops, snacks and a show.

