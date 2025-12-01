Fête de quartier Noël forêt enchantée MJC Fontbouillant Montluçon
Fête de quartier Noël forêt enchantée MJC Fontbouillant Montluçon samedi 13 décembre 2025.
Fête de quartier Noël forêt enchantée
MJC Fontbouillant 8 rue du général Émile Mairal Montluçon Allier
Début : 2025-12-13 15:00:00
fin : 2025-12-13
2025-12-13
Au programme jeux, ateliers, goûter, spectacle.
MJC Fontbouillant 8 rue du général Émile Mairal Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 08 35 65
English :
The program includes games, workshops, snacks and a show.
