Fête de quartier Pithiviers

Fête de quartier Pithiviers samedi 27 septembre 2025.

Fête de quartier

Pithiviers Loiret

Début : 2025-09-27 14:00:00

fin : 2025-09-27 19:30:00

2025-09-27

Un après-midi festif pour petits et grands venez vibrer au rythme de la Fête de Quartier !

Le samedi 27 septembre de 14h à 19h30, rendez-vous à côté de l’école pour un après-midi festif et convivial.

Au programme

✨ Restitution des projets jeunes

Concert Jeunes Talents & DJ RMX 509

Structures gonflables pour les enfants

Photobooth, spinner et d’autres surprises !

Un moment à partager en famille, entre amis et voisins dans une ambiance chaleureuse.

St Aignan (à côté de l’école)

Infos centre social municipal 02 38 32 84 91 .

Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 32 84 91 centre-social@pithiviers.fr

English :

A festive afternoon for young and old: come and join in the fun at the Fête de Quartier!

German :

Ein festlicher Nachmittag für Groß und Klein: Schwingen Sie sich in den Rhythmus des Stadtteilfestes!

Italiano :

Un pomeriggio di festa per grandi e piccini: venite a divertirvi alla Fête de Quartier!

Espanol :

Una tarde festiva para grandes y pequeños: ¡venga a divertirse a la Fête de Quartier!

