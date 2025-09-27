Fête de quartier Pithiviers
Fête de quartier Pithiviers samedi 27 septembre 2025.
Début : 2025-09-27 14:00:00
fin : 2025-09-27 19:30:00
2025-09-27
Un après-midi festif pour petits et grands venez vibrer au rythme de la Fête de Quartier !
Le samedi 27 septembre de 14h à 19h30, rendez-vous à côté de l’école pour un après-midi festif et convivial.
Au programme
✨ Restitution des projets jeunes
Concert Jeunes Talents & DJ RMX 509
Structures gonflables pour les enfants
Photobooth, spinner et d’autres surprises !
Un moment à partager en famille, entre amis et voisins dans une ambiance chaleureuse.
St Aignan (à côté de l’école)
Infos centre social municipal 02 38 32 84 91 .
Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 32 84 91 centre-social@pithiviers.fr
English :
A festive afternoon for young and old: come and join in the fun at the Fête de Quartier!
German :
Ein festlicher Nachmittag für Groß und Klein: Schwingen Sie sich in den Rhythmus des Stadtteilfestes!
Italiano :
Un pomeriggio di festa per grandi e piccini: venite a divertirvi alla Fête de Quartier!
Espanol :
Una tarde festiva para grandes y pequeños: ¡venga a divertirse a la Fête de Quartier!
