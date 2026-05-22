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Fête de quartier (Place des Arcades) Brive-la-Gaillarde

Fête de quartier (Place des Arcades) Brive-la-Gaillarde

Fête de quartier (Place des Arcades) Brive-la-Gaillarde samedi 30 mai 2026.

Adresse : Place des Arcades

Ville : 19100 Brive-la-Gaillarde

Département : Corrèze

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Brive-la-Gaillarde

Fête de quartier (Place des Arcades)

Place des Arcades Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 16:00:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Stands activités et jeux, spectacle, apéritif, soirée dansante.
A partie de 16h.   .

Place des Arcades Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 24 44 76 

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English : Fête de quartier (Place des Arcades)

L’événement Fête de quartier (Place des Arcades) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-05-19 par Brive Tourisme

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