Fête de quartier (Place des Arcades) Brive-la-Gaillarde
Fête de quartier (Place des Arcades) Brive-la-Gaillarde samedi 30 mai 2026.
Brive-la-Gaillarde
Fête de quartier (Place des Arcades)
Place des Arcades Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 16:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Stands activités et jeux, spectacle, apéritif, soirée dansante.
A partie de 16h. .
Place des Arcades Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 24 44 76
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English : Fête de quartier (Place des Arcades)
L’événement Fête de quartier (Place des Arcades) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-05-19 par Brive Tourisme
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