Brive-la-Gaillarde

Fête de quartier (Place des Arcades)

Place des Arcades Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 16:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Stands activités et jeux, spectacle, apéritif, soirée dansante.

A partie de 16h. .

Place des Arcades Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 24 44 76

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de quartier (Place des Arcades)

L’événement Fête de quartier (Place des Arcades) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-05-19 par Brive Tourisme