Fête de rentrée à St-Aignan de Grand Lieu Saint Aignan Grand Lieu Saint-Aignan de Grand Lieu

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-29 19:00 – 23:00

Gratuit : oui Gratuit Tout public

Préparez-vous à une soirée festive et haute en couleurs pour la Fête de rentrée !Avant de retourner au travail ou à l’école, quoi de mieux de se retrouver pour raconter les vacances et passer une soirée de fête, entre rires, musique et danse ? Au programme de cette nouvelle édition : Les rythmes latinos enflammés de Runo La Camioneta avec initiation salsa et cumbia, la déambulation lumineuse et déjantée de la fanfare Chik and Chok qui accompagnera le public jusqu’au feu d’artifice, sans oublier le spectacle familial et interactif de Lazari mêlant clown, magie, jonglage et équilibre…Une soirée conviviale, surprenante et festive à vivre en famille ou entre amis ! INFOS PRATIQUES• Samedi 29 août 2026 / À partir de 19h / Place Millénia• Tout public / Gratuit• Buvette et restauration sur place

Saint Aignan Grand Lieu Saint-Aignan de Grand Lieu 44860

https://www.saint-aignan-grandlieu.fr/fonctionnalites/agenda-133/fete-de-rentree-5016.html?cHash=83ba15cbc69934a64e13ec7b815f8425



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