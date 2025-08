Fête de rentrée – CSC LAETITIA Centre Sportif et Culturel La Laëtitia Nantes

Fête de rentrée – CSC LAETITIA Centre Sportif et Culturel La Laëtitia Nantes vendredi 5 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-05 18:00 –

Gratuit : oui Gratuit en accès libre Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Senior, Tout public, Personne en situation de handicap – Age maximum : 99

???? Rendez-vous le vendredi 5 septembre 2025 de 18h00 à 21h30 !???? Venez découvrir toute la richesse de notre association lors d’une soirée conviviale et dynamique !Au programme :????? Démonstrations de nos sections sportives et culturelles???? Stands d’informations pour tout savoir sur nos activités???? Village partenaires???? Restauration sur place (galettes et crêpes)C’est l’occasion idéale pour rencontrer nos bénévoles et salariés, échanger avec eux, vous renseigner sur les inscriptions et en apprendre plus sur nos actions au quotidien.Entrée libre – Venez nombreux !

Centre Sportif et Culturel La Laëtitia Breil – Barberie Nantes 44100

02 40 40 76 30