Fête de rentrée de La Machinerie Théâtre de Vénissieux Vénissieux

Fête de rentrée de La Machinerie Samedi 20 septembre, 14h00 Théâtre de Vénissieux Rhône

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T20:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T20:00:00

La Machinerie vous donne rendez-vous à 14h à Bizarre pour débuter la journée avec un escape game, des jeux, des démos en studios, des ateliers sérigraphie ainsi qu’un spectacle de danse. Puis rendez-vous au Théâtre de Vénissieux pour un jukebox ambulant, un spectacle jeune public, une block party et le concert de Radio Kaizman.

Théâtre de Vénissieux 9 rue Louis Jouvet, 69200 Vénissieux, France Vénissieux 69200 Moulin à Vent Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0472507319 https://bizarre-venissieux.fr/

Ville de Vénissieux