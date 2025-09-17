Fête de Rentrée du Centre Social de Figeac Figeac

Fête de Rentrée du Centre Social de Figeac Figeac mercredi 17 septembre 2025.

place vival Figeac Lot

Le Centre Social propose des animations avec les partenaire du CSP et ceux de la Semaine de la mobilité.

place vival Figeac 46100 Lot Occitanie centresocial@ville-figeac.fr

English :

The Centre Social offers activities with CSP and Mobility Week partners.

German :

Das Sozialzentrum bietet Animationen mit den Partnern des CSP und denen der Mobilitätswoche an.

Italiano :

Il Centro sociale sta organizzando eventi con i partner del CSP e della Settimana della mobilità.

Espanol :

El Centro Social organiza actos con socios de la CSP y la Semana de la Movilidad.

