Informations pratiques

Niederbronn-les-Bains

Fête de rentrée scolaire

2 rue des Sœurs Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-18 16:00:00

fin : 2026-09-18 21:00:00

Date(s) :

2026-09-18

La rentrée est là… et quoi de mieux que de la célébrer tous ensemble autour d’un moment festif et convivial ?

La rentrée est là… et quoi de mieux que de la célébrer tous ensemble autour d’un moment festif et convivial ? Au programme : Des activités pour petits et grands, une surprise pour tous, un moment de partage et de convivialité, et à partir de 18h : place à la soirée tarte flambée. Musique assurée par Cédric SIMON tout au long de l’événement. Une belle occasion de se retrouver, de faire connaissance et de commencer cette nouvelle année scolaire dans la bonne humeur ! .

2 rue des Sœurs Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 6 29 56 20 57 rugraff_olga@sfr.fr

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English :

The new school year is here—and what better way to celebrate than by getting together for a festive and fun-filled gathering?

L’événement Fête de rentrée scolaire Niederbronn-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de tourisme de l’Alsace Verte