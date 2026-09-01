Fête de réouverture : La folle rentrée !!! Médiathèque Hélène Berr Paris

Informations pratiques

Au programme de cette journée festive, des jeux, des histoires, des défis, des ateliers créatifs, une fresque participative et un bal… littéraire ! Une occasion de retrouver et redécouvrir votre médiathèque et ses nouveaux aménagements.

Le programme de la folle rentrée



Matinée

À partir de 10h30

Bibliothèque Académie : Les ateliers en folie !

À tous les étages de la bibliothèque, toute la

journée, des ateliers créatifs pour toutes et tous.

– Atelier Fabrication de badges

– Atelier broderie

– Atelier Shooting photo

– Atelier création d’Ex-Libris

À partir de 10h30

Mais quelle histoire !!!

Des lectures

d’histoires pour les enfants à partir de 4 ans et plus, dans la salle

d’animation.

Grand blind test

Bibliothèque Académie : Le 50-50 !

La musique c’est votre truc ? Vous connaissez tous les groupes, tous les

titres, tous les interprètes dans tous les genres ou peut-être que vous aimez

simplement chanter sous la douche et vous n’y connaissez rien… qu’importe !

le 50-50 c’est votre moment ! 50 ans, 50 chansons. On lance les sons, à

vous de retrouver le nom !

Après-midi

Les

ateliers en folie (suite)

Les ateliers

créatifs se poursuivent toute l’après-midi

Bibliothèque Académie : les défis

Des jeux en libre

accès pour tester vos connaissances.

Time Line de personnages

littéraires, quiz de répliques de films et de résumés de livres…

De 14h à 17h

Grande fresque participative avec Wandrille

Avec Wandrille, auteur de BD, on réalise une grande fresque participative en

dessinant ensemble une carte sensible du quartier… Une carte sensible

représente des émotions, des ressentis, des perceptions, en utilisant le

principe classique de la carte. Pas d’inquiétude, quel que soit son niveau

artistique, chacun.e peut réaliser une carte sensible. En savoir plus

De 15h30 à 18h30

Atelier d’écriture – préparation du Bal littéraire

Des chansons comme source

d’inspiration. En musique, on ambiance sa plume et on écrit son texte pour une

restitution festive et en public lors de notre grand bal littéraire.

Atelier animé par

Emmanuelle Jeser (sur inscription). En savoir plus



Soirée

À partir de 19h

Grand Bal Littéraire

Vous êtes plutôt Aya Nakamura ou Les lacs du Connemara ? Ou peut-être les

deux ? Sur le dancefloor du bal littéraire de la folle rentrée, il y en a pour

tous les goûts. On croise les textes, les chansons et les générations. Le bal

sera accompagné d’un buffet participatif et convivial. En savoir plus

La médiathèque vous invite à sa folle rentrée ! Toute la journée et à tous les étages, les animations se succèderont pour tous les âges.

Le samedi 19 septembre 2026

de 10h30 à 21h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-19T13:30:00+02:00

fin : 2026-09-20T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-19T10:30:00+02:00_2026-09-19T21:00:00+02:00

Médiathèque Hélène Berr 70 rue de Picpus 75012 Paris



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