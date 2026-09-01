Fête de réouverture : La folle rentrée !!! Médiathèque Hélène Berr Paris
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Hélène Berr · Paris
Informations pratiques
Au programme de cette journée festive, des jeux, des histoires, des défis, des ateliers créatifs, une fresque participative et un bal… littéraire ! Une occasion de retrouver et redécouvrir votre médiathèque et ses nouveaux aménagements.
Le programme de la folle rentrée
Matinée
À partir de 10h30
Bibliothèque Académie : Les ateliers en folie !
À tous les étages de la bibliothèque, toute la
journée, des ateliers créatifs pour toutes et tous.
– Atelier Fabrication de badges
– Atelier broderie
– Atelier Shooting photo
– Atelier création d’Ex-Libris
À partir de 10h30
Mais quelle histoire !!!
Des lectures
d’histoires pour les enfants à partir de 4 ans et plus, dans la salle
d’animation.
Grand blind test
Bibliothèque Académie : Le 50-50 !
La musique c’est votre truc ? Vous connaissez tous les groupes, tous les
titres, tous les interprètes dans tous les genres ou peut-être que vous aimez
simplement chanter sous la douche et vous n’y connaissez rien… qu’importe !
le 50-50 c’est votre moment ! 50 ans, 50 chansons. On lance les sons, à
vous de retrouver le nom !
Après-midi
Les
ateliers en folie (suite)
Les ateliers
créatifs se poursuivent toute l’après-midi
Bibliothèque Académie : les défis
Des jeux en libre
accès pour tester vos connaissances.
Time Line de personnages
littéraires, quiz de répliques de films et de résumés de livres…
De 14h à 17h
Grande fresque participative avec Wandrille
Avec Wandrille, auteur de BD, on réalise une grande fresque participative en
dessinant ensemble une carte sensible du quartier… Une carte sensible
représente des émotions, des ressentis, des perceptions, en utilisant le
principe classique de la carte. Pas d’inquiétude, quel que soit son niveau
artistique, chacun.e peut réaliser une carte sensible. En savoir plus
De 15h30 à 18h30
Atelier d’écriture – préparation du Bal littéraire
Des chansons comme source
d’inspiration. En musique, on ambiance sa plume et on écrit son texte pour une
restitution festive et en public lors de notre grand bal littéraire.
Atelier animé par
Emmanuelle Jeser (sur inscription). En savoir plus
Soirée
À partir de 19h
Grand Bal Littéraire
Vous êtes plutôt Aya Nakamura ou Les lacs du Connemara ? Ou peut-être les
deux ? Sur le dancefloor du bal littéraire de la folle rentrée, il y en a pour
tous les goûts. On croise les textes, les chansons et les générations. Le bal
sera accompagné d’un buffet participatif et convivial. En savoir plus
La médiathèque vous invite à sa folle rentrée ! Toute la journée et à tous les étages, les animations se succèderont pour tous les âges.
Le samedi 19 septembre 2026
de 10h30 à 21h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T13:30:00+02:00
fin : 2026-09-20T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-19T10:30:00+02:00_2026-09-19T21:00:00+02:00
Médiathèque Hélène Berr 70 rue de Picpus 75012 Paris
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