FÊTE DE RIOLS Riols 27 juin 2025 07:00

Hérault

FÊTE DE RIOLS Riols Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-27

fin : 2025-06-29

Date(s) :

2025-06-27

Les festivités Riolaises ont le plaisir de vous inviter à la grande fête de la Saint Pierre à partir de 19H avec notre incontournable brasucade

Retrouvez nous au stade du village pour ce week-end de fête.

Au programme animations, show, fête foraine, repas traditionnel du samedi soir et une ambiance festive garantie !

Venez nombreux pour célébrer ensemble et passer un moment convivial en famille et entre amis.

Sans oublier le traditionnel tour de ville le dimanche 29 juillet.

N’oubliez pas vous couverts pour le repas du samedi soir

Nous vous attendons avec impatience !

Les festivités Riolaises .

Riols 34220 Hérault Occitanie +33 4 67 97 04 24

English :

Les festivités Riolaises are pleased to invite you to the great Saint Peter’s Day celebration starting at 7 p.m. with our unmissable brasucade

Join us at the village stadium for this festive weekend.

On the program: entertainment, show, funfair, traditional Saturday evening meal and a guaranteed festive atmosphere!

German :

Die Festivités Riolaises freuen sich, Sie zum großen Fest des Heiligen Petrus ab 19 Uhr mit unserer unumgänglichen Brasucade einladen zu können

Treffen Sie uns an diesem Festwochenende im Stadion des Dorfes.

Auf dem Programm stehen Animationen, Shows, ein Jahrmarkt, ein traditionelles Essen am Samstagabend und eine garantierte Feststimmung!

Italiano :

Les festivités Riolaises sono liete di invitarvi alla festa di San Pietro che inizierà alle 19.00 con la nostra famosa brasucade

Unitevi a noi allo stadio del villaggio per i festeggiamenti di questo fine settimana.

In programma: animazione, spettacoli, luna park, cena tradizionale del sabato sera e un’atmosfera di festa garantita!

Espanol :

Les festivités Riolaises tienen el placer de invitarle a la fiesta de San Pedro que comenzará a las 19:00 horas con nuestra famosa brasucade

Únase a nosotros en el estadio del pueblo para disfrutar de las fiestas de este fin de semana.

En el programa: animaciones, espectáculos, parque de atracciones, cena tradicional del sábado por la noche y un ambiente festivo garantizado

L’événement FÊTE DE RIOLS Riols a été mis à jour le 2025-06-18 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC