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AGENDA · Rouzède

Fête de Rouzède Rouzède

samedi 22 août 2026 · Rouzède

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
Le bourg
Ville
16220 Rouzède
Département
Charente
Tarif

Rouzède

Fête de Rouzède

Le bourg Rouzède Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 17:00:00
fin : 2026-08-23 19:00:00

Date(s) :
2026-08-22

Fête de Rouzède des 22 et 23 août avec repas, soirée DJ, feu d’artifice, brocante et randonnée.
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Le bourg Rouzède 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 23 22 97 

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English :

Rouzède Festival on August 22 and 23, featuring a meal, a DJ night, fireworks, a flea market, and a hike.

L’événement Fête de Rouzède Rouzède a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord