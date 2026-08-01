AGENDA · Rouzède
Fête de Rouzède Rouzède
samedi 22 août 2026 · Rouzède
Informations pratiques
Rouzède
Fête de Rouzède
Le bourg Rouzède Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 17:00:00
fin : 2026-08-23 19:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Fête de Rouzède des 22 et 23 août avec repas, soirée DJ, feu d’artifice, brocante et randonnée.
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Le bourg Rouzède 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 23 22 97
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English :
Rouzède Festival on August 22 and 23, featuring a meal, a DJ night, fireworks, a flea market, and a hike.
L’événement Fête de Rouzède Rouzède a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord