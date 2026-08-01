Informations pratiques

Rouzède

Fête de Rouzède

Le bourg Rouzède Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 17:00:00

fin : 2026-08-23 19:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Fête de Rouzède des 22 et 23 août avec repas, soirée DJ, feu d’artifice, brocante et randonnée.

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Le bourg Rouzède 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 23 22 97

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English :

Rouzède Festival on August 22 and 23, featuring a meal, a DJ night, fireworks, a flea market, and a hike.

L’événement Fête de Rouzède Rouzède a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord