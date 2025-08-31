Fête de Sagelat Sagelat
Fête de Sagelat Sagelat dimanche 31 août 2025.
Fête de Sagelat
Parc de Fongauffier Sagelat Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-31
fin : 2025-08-31
Date(s) :
2025-08-31
Fête de Sagelat dimanche 31 août dans le parc de Fongauffier.
Au programme ; Vide grenier 10h30 visite du village 12h30 repas jeux en famille 16h30 Los Reipetits 19h restauration
Tarifs repas du midi 20euros / 10euros -12ans
Réservation pour le repas ; 06 32 77 69 65 / 06 80 67 48 55
Fête de Sagelat dimanche 31 août dans le parc de Fongauffier.
Au programme ; Vide grenier 10h30 visite du village 12h30 repas jeux en famille 16h30 Los Reipetits 19h restauration
Tarifs repas du midi 20euros / 10euros -12ans
Réservation pour le repas ; 06 32 77 69 65 / 06 80 67 48 55 / 06 82 48 79 60 .
Parc de Fongauffier Sagelat 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 77 69 65
English : Fête de Sagelat
Sagelat Festival Sunday August 31 in the Fongauffier park.
Program: Flea market 10:30 am village tour 12:30 pm meal family games 4:30 pm Los Reipetits 7 pm catering
Lunch prices: 20euros / 10euros -12ans
Reservations for the meal: 06 32 77 69 65 / 06 80 67 48 55
German : Fête de Sagelat
Sagelat-Fest am Sonntag, den 31. August im Park von Fongauffier.
Programm; Vide grenier 10h30 visite du village 12h30 repas jeux en famille 16h30 Los Reipetits 19h restauration
Preise für das Mittagessen: 20euros / 10euros -12ans
Reservierung für das Essen; 06 32 77 69 65 / 06 80 67 48 55
Italiano :
Festa di Sagelat domenica 31 agosto nel parco di Fongauffier.
In programma: mercatino delle pulci 10.30 visita del villaggio 12.30 pranzo giochi per famiglie 16.30 Los Reipetits 19.00 pranzo
Prezzi per il pranzo: 20 euro / 10 euro -12ans
Prenotazioni per il pranzo: 06 32 77 69 65 / 06 80 67 48 55
Espanol : Fête de Sagelat
Fiesta de Sagelat el domingo 31 de agosto en el parque de Fongauffier.
En el programa: Rastro 10h30 visita del pueblo 12h30 comida juegos en familia 16h30 Los Reipetits 19h comida
Precios de la comida: 20euros / 10euros -12ans
Reservas para la comida: 06 32 77 69 65 / 06 80 67 48 55
L’événement Fête de Sagelat Sagelat a été mis à jour le 2025-08-17 par Périgord Noir Vallée Dordogne