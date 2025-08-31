Fête de Sagelat Sagelat

Fête de Sagelat Sagelat dimanche 31 août 2025.

Fête de Sagelat

Parc de Fongauffier Sagelat Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-31

fin : 2025-08-31

Date(s) :

2025-08-31

Fête de Sagelat dimanche 31 août dans le parc de Fongauffier.

Au programme ; Vide grenier 10h30 visite du village 12h30 repas jeux en famille 16h30 Los Reipetits 19h restauration

Tarifs repas du midi 20euros / 10euros -12ans

Réservation pour le repas ; 06 32 77 69 65 / 06 80 67 48 55

Fête de Sagelat dimanche 31 août dans le parc de Fongauffier.

Au programme ; Vide grenier 10h30 visite du village 12h30 repas jeux en famille 16h30 Los Reipetits 19h restauration

Tarifs repas du midi 20euros / 10euros -12ans

Réservation pour le repas ; 06 32 77 69 65 / 06 80 67 48 55 / 06 82 48 79 60 .

Parc de Fongauffier Sagelat 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 77 69 65

English : Fête de Sagelat

Sagelat Festival Sunday August 31 in the Fongauffier park.

Program: Flea market 10:30 am village tour 12:30 pm meal family games 4:30 pm Los Reipetits 7 pm catering

Lunch prices: 20euros / 10euros -12ans

Reservations for the meal: 06 32 77 69 65 / 06 80 67 48 55

German : Fête de Sagelat

Sagelat-Fest am Sonntag, den 31. August im Park von Fongauffier.

Programm; Vide grenier 10h30 visite du village 12h30 repas jeux en famille 16h30 Los Reipetits 19h restauration

Preise für das Mittagessen: 20euros / 10euros -12ans

Reservierung für das Essen; 06 32 77 69 65 / 06 80 67 48 55

Italiano :

Festa di Sagelat domenica 31 agosto nel parco di Fongauffier.

In programma: mercatino delle pulci 10.30 visita del villaggio 12.30 pranzo giochi per famiglie 16.30 Los Reipetits 19.00 pranzo

Prezzi per il pranzo: 20 euro / 10 euro -12ans

Prenotazioni per il pranzo: 06 32 77 69 65 / 06 80 67 48 55

Espanol : Fête de Sagelat

Fiesta de Sagelat el domingo 31 de agosto en el parque de Fongauffier.

En el programa: Rastro 10h30 visita del pueblo 12h30 comida juegos en familia 16h30 Los Reipetits 19h comida

Precios de la comida: 20euros / 10euros -12ans

Reservas para la comida: 06 32 77 69 65 / 06 80 67 48 55

L’événement Fête de Sagelat Sagelat a été mis à jour le 2025-08-17 par Périgord Noir Vallée Dordogne