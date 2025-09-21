Fête de Saint Bonnet et des vendanges Route de Bourgogne Yzeure

Fête de Saint Bonnet et des vendanges Route de Bourgogne Yzeure dimanche 21 septembre 2025.

Fête de Saint Bonnet et des vendanges

Route de Bourgogne Relais de Saint Bonnet Yzeure Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 10:15:00

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

La Fête de Saint Bonnet et des vendanges vous attend avec défilé, animations musicales, jeux pour tous, repas convivial, promenades en poney, courses originales et grande tombola. Une journée festive à partager en famille ou entre amis !

.

Route de Bourgogne Relais de Saint Bonnet Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

English :

The Saint Bonnet and Harvest Festival awaits you with a parade, musical entertainment, games for all, a convivial meal, pony rides, original races and a big tombola. A festive day to share with family and friends!

German :

Das Fest des Heiligen Bonnet und der Weinlese erwartet Sie mit einem Umzug, musikalischen Darbietungen, Spielen für alle, einem gemütlichen Essen, Ponyreiten, originellen Rennen und einer großen Tombola. Ein festlicher Tag, den Sie mit der Familie oder mit Freunden teilen können!

Italiano :

La Festa di Saint Bonnet e della vendemmia vi aspetta con una sfilata, intrattenimento musicale, giochi per tutti, un pasto conviviale, passeggiate su pony, corse originali e una grande tombola. Una giornata di festa da condividere con la famiglia e gli amici!

Espanol :

La Fiesta de San Bonete y de la vendimia le espera con un desfile, animaciones musicales, juegos para todos, una comida de convivencia, paseos en poni, carreras originales y una gran tómbola. Una jornada festiva para compartir con la familia y los amigos

L’événement Fête de Saint Bonnet et des vendanges Yzeure a été mis à jour le 2025-09-05 par Office du tourisme de Moulins & sa région