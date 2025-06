Fête de Saint-Clair-de-Halouze – ST CLAIR DE HALOUZE Saint-Clair-de-Halouze 21 juin 2025 07:00

Orne

Fête de Saint-Clair-de-Halouze ST CLAIR DE HALOUZE Le Bourg Saint-Clair-de-Halouze Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-06-21 07:00:00

fin : 2025-06-22 18:00:00

Date(s) :

2025-06-21

Samedi 21 juin et dimanche 22 juin Saint-Clair-de-Halouze en fête avec fête foraine (manèges, confiseries…), structure gonflable gratuite et maquillage enfant par les Faribambelles.

Buvette et restauration sur place.

Le samedi :

Vide-greniers

14 h, concert du Conservatoire de Flers.

17 h, concours de dessin organisé par l’APE.

À partir de 19 h restauration sous barnum

23 h, défilé aux lampions

23 h 30, feu d’artifice, sons et lumières.

Le dimanche :

Vide-greniers

Dès 12 h, restauration

14 h, karaoké organisé par la Cabane à Bidules

15 h, olympiades adultes et enfants à partir de 7 ans organisées par l’association du Sambo.

Restauration du samedi soir assurée par les associations de la gym volontaire et du train des loisirs dès 19 h.

Restauration du dimanche midi assurée par l’association Familles rurales dès 12 h.

ST CLAIR DE HALOUZE Le Bourg

Saint-Clair-de-Halouze 61490 Orne Normandie +33 2 33 66 91 72 mairie@saintclairdehalouze.fr

English : Fête de Saint-Clair-de-Halouze

Saturday June 21 and Sunday June 22: Saint-Clair-de-Halouze celebrates with a funfair (rides, sweets, etc.), free inflatable structure and children’s face painting by the Faribambelles.

Refreshments and snacks on site.

Saturday:

Garage sale

2 pm, concert by the Flers Conservatoire.

5 p.m., drawing competition organized by the APE.

From 7 p.m.: Catering under marquee

11 pm, lantern parade

11:30 pm, fireworks, sound and light show.

Sunday:

Garage sale

From 12 h, catering

2 p.m., karaoke organized by Cabane à Bidules

3 p.m., Olympics for adults and children aged 7 and over, organized by the Sambo association.

Saturday evening catering provided by the Gym Volontaire and Train des Loisirs associations from 7 p.m.

Sunday lunchtime catering provided by the Familles rurales association from 12 noon.

German :

Samstag, den 21. Juni und Sonntag, den 22. Juni: Saint-Clair-de-Halouze feiert mit einem Jahrmarkt (Karussells, Süßigkeiten?), einer kostenlosen Hüpfburg und Kinderschminken durch die Faribambelles.

Getränke und Speisen vor Ort.

Am Samstag :

Flohmarkt

14 Uhr, Konzert des Konservatoriums von Flers.

17 Uhr: Zeichenwettbewerb, organisiert von der EV.

Ab 19 Uhr: Verpflegung unter einem Zeltdach

23 Uhr, Laternenumzug

23.30 Uhr: Feuerwerk mit Licht und Ton.

Am Sonntag :

Flohmarkt

Ab 12 Uhr: Essen und Trinken

14 h, Karaoke, organisiert von der Cabane à Bidules

15 Uhr, Olympiade für Erwachsene und Kinder ab 7 Jahren, organisiert vom Sambo-Verein.

Die Verpflegung am Samstagabend wird ab 19 Uhr von den Vereinen « gym volontaire » und « train des loisirs » organisiert.

Verpflegung am Sonntagmittag ab 12 Uhr durch den Verein Familles rurales.

Italiano :

Sabato 21 giugno e domenica 22 giugno: Saint-Clair-de-Halouze festeggia con un luna park (giostre, dolciumi, ecc.), una struttura gonfiabile gratuita e la pittura del viso per i bambini a cura delle Faribambelles.

Rinfreschi e cibo disponibili sul posto.

Sabato:

Vendita di garage

ore 14.00, concerto del Conservatorio di Flers.

ore 17.00, concorso di disegno organizzato dall’APE.

Dalle 19:00: ristorazione sotto il tendone

ore 23.00, sfilata di lanterne

ore 23.30, fuochi d’artificio, spettacolo di suoni e luci.

Domenica:

Vendita di garage

Dalle 12:00, ristorazione

ore 14:00, karaoke organizzato dalla Cabane à Bidules

ore 15.00, Olimpiadi per adulti e bambini a partire dai 7 anni, a cura dell’associazione Sambo.

Sabato sera ristorazione a cura delle associazioni di volontariato delle palestre e dei treni per il tempo libero a partire dalle 19.00.

Domenica a pranzo ristorazione a cura dell’associazione Familles rurales dalle 12.00.

Espanol :

Sábado 21 de junio y domingo 22 de junio: Saint-Clair-de-Halouze lo celebra con un parque de atracciones (atracciones, dulces, etc.), una estructura hinchable gratuita y pintacaras para niños a cargo de las Faribambelles.

Refrescos y comida disponibles in situ.

Sábado:

Venta de garaje

14 h, concierto del Conservatorio de Flers.

a las 17 h, concurso de dibujo organizado por la APE.

A partir de las 19 h: catering bajo la carpa

23 h, desfile de farolillos

23.30 h, fuegos artificiales, espectáculo de luz y sonido.

Domingo:

Venta de garaje

A partir de las 12 h, restauración

a las 14 h, karaoke organizado por la Cabane à Bidules

a las 15 h, olimpiadas para adultos y niños a partir de 7 años, organizadas por la asociación Sambo.

El sábado por la tarde, restauración a cargo de las asociaciones de gimnasia voluntaria y de trenes de ocio, a partir de las 19.00 h.

El domingo al mediodía, restauración a cargo de la asociación Familles rurales a partir de las 12.00 h.

