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Fête de Saint Félix-de-Lunel Saint-Félix-de-Lunel

Fête de Saint Félix-de-Lunel Saint-Félix-de-Lunel

Fête de Saint Félix-de-Lunel Saint-Félix-de-Lunel vendredi 10 juillet 2026.

Ville : 12320 Saint-Félix-de-Lunel

Département : Aveyron

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : dimanche 12 juillet 2026

Tarif : 20 Tarif de base plein tarif Repas

Saint-Félix-de-Lunel

Fête de Saint Félix-de-Lunel

Saint-Félix-de-Lunel Aveyron

Tarif : – – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Repas

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-12

Date(s) :
2026-07-10

Saint-Félix de Lunel en fête du vendredi 10 au dimanche 12 juillet 2026
Vendredi 10 Quine à 20h30.
Samedi 11 Apéro concert à 20h (restauration sur place) Entre nous soit dit
Dimanche 12
Déjeuner à 8h tripoux ou petit-déjeuner sucré
Repas choux farcis à 20h jambon de Pays et saucisse sèche, melon, choux farcis, fromage, tartelette, café et vin compris
Infos repas 05 65 44 05 02, 06 71 14 04 78 ou 07 81 77 06 60 20  .

Saint-Félix-de-Lunel 12320 Aveyron Occitanie  

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English :

Saint-Félix de Lunel Festival: Friday, July 10–Sunday, July 12, 2026

L’événement Fête de Saint Félix-de-Lunel Saint-Félix-de-Lunel a été mis à jour le 2026-06-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)