Saint-Félix-de-Lunel

Fête de Saint Félix-de-Lunel

Saint-Félix-de-Lunel Aveyron

Tarif : – – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Repas

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-10

Saint-Félix de Lunel en fête du vendredi 10 au dimanche 12 juillet 2026

Vendredi 10 Quine à 20h30.

Samedi 11 Apéro concert à 20h (restauration sur place) Entre nous soit dit

Dimanche 12

Déjeuner à 8h tripoux ou petit-déjeuner sucré

Repas choux farcis à 20h jambon de Pays et saucisse sèche, melon, choux farcis, fromage, tartelette, café et vin compris

Infos repas 05 65 44 05 02, 06 71 14 04 78 ou 07 81 77 06 60 20 .

Saint-Félix-de-Lunel 12320 Aveyron Occitanie

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English :

Saint-Félix de Lunel Festival: Friday, July 10–Sunday, July 12, 2026

L’événement Fête de Saint Félix-de-Lunel Saint-Félix-de-Lunel a été mis à jour le 2026-06-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)