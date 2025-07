Fête de Saint Jacques Lauzerte

Fête de Saint Jacques Lauzerte dimanche 27 juillet 2025.

Fête de Saint Jacques

Chapelle de Saint Sernin du Bosc Lauzerte Tarn-et-Garonne

Début : Dimanche 2025-07-27 09:00:00

2025-07-27

La fête de St Jacques à St Sernin du Bosc est prévue le dimanche 27 juillet

Messe à 11h, Pique-nique tiré du sac, Tombola au profit de l’ASAPPL

.

Chapelle de Saint Sernin du Bosc Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 6 08 41 40 13

English :

The feast of St Jacques at St Sernin du Bosc is scheduled for Sunday July 27

Mass at 11am, picnic, raffle to benefit ASAPPL

German :

Das Jakobusfest in St. Sernin du Bosc ist für Sonntag, den 27. Juli geplant

Messe um 11 Uhr, Picknick aus dem Rucksack, Tombola zugunsten der ASAPPL

Italiano :

La festa di San Giacomo a San Sernin du Bosc è in programma domenica 27 luglio

Messa alle 11, picnic, lotteria a favore dell’ASAPPL

Espanol :

La fiesta de Santiago en St Sernin du Bosc está prevista para el domingo 27 de julio

Misa a las 11h, picnic, tómbola a beneficio de la ASAPPL

L’événement Fête de Saint Jacques Lauzerte a été mis à jour le 2025-03-12 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy