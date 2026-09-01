Informations pratiques

Saint-Juéry

Fête de Saint-Juéry

Saint-Juéry Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-11

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-11

Le Comité des Fêtes a le plaisir de vous dévoiler le programme et l’affiche officielle de la FÊTE DE SAINT-JUÉRY 2026 !

De la musique tous les soirs avec de supers artistes Duonivo, DJ LU-K, Tchoutchoucats, Orchestre NO NAME et Bernard Gaches

De bons repas pour vous restaurer une Bodéga Agneau / Saucisse Frites ; un Repas Aligot/Saucisse et un repas Fideuà

et pleins d’autres animations tout au long du week-end rando, ball-trap, pétanque, jeux gonflables, etc. .

Saint-Juéry 12550 Aveyron Occitanie

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English :

The Festival Committee is pleased to unveil the program and official poster for the 2026 SAINT-JURY FESTIVAL!

L’événement Fête de Saint-Juéry Saint-Juéry a été mis à jour le 2026-08-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)