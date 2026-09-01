Fête de Saint-Juéry Saint-Juéry
vendredi 11 septembre 2026 · Saint-Juéry
Informations pratiques
Saint-Juéry
Fête de Saint-Juéry
Saint-Juéry Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-11
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-11
Le Comité des Fêtes a le plaisir de vous dévoiler le programme et l’affiche officielle de la FÊTE DE SAINT-JUÉRY 2026 !
De la musique tous les soirs avec de supers artistes Duonivo, DJ LU-K, Tchoutchoucats, Orchestre NO NAME et Bernard Gaches
De bons repas pour vous restaurer une Bodéga Agneau / Saucisse Frites ; un Repas Aligot/Saucisse et un repas Fideuà
et pleins d’autres animations tout au long du week-end rando, ball-trap, pétanque, jeux gonflables, etc. .
Saint-Juéry 12550 Aveyron Occitanie
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English :
The Festival Committee is pleased to unveil the program and official poster for the 2026 SAINT-JURY FESTIVAL!
L’événement Fête de Saint-Juéry Saint-Juéry a été mis à jour le 2026-08-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)