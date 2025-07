Fête de Saint-Maclou Saint-Maclou

Fête de Saint-Maclou Saint-Maclou samedi 12 juillet 2025.

Fête de Saint-Maclou

Saint-Maclou Eure

Début : Samedi Samedi 2025-07-12

fin : 2025-07-14

2025-07-12

12 juillet

Foire à tout

9h :Exposition d’artisanat

12h Repas champêtre sur réservation au 07 81 42 90 59

15h Tournoi de foot des enfants

19h Repas champêtre sur réservation au 07 81 42 90 59

13 juillet

7h-18h Foire à tout

9h: Exposition d’artisanat

11h Messe avec les sonneurs d’Auge

12h Repas champêtre sur réservation au 07 81 42 90 59

15h Concert des sonneurs d’Auge

19h Repas champêtre sur réservation au 07 81 42 90 59

23h Feu d’artifice

14 juillet

9h Concentration de 4X4

9h Exposition de voitures anciennes & exposition d’artisanat

12h Repas champêtre sur réservation au 07 81 42 90 59

15h Animation dansante

Tout le week-end Fête forraine, animations et buvette

Organisé par le comité des fêtes de Saint-Maclou

Saint-Maclou 27210 Eure Normandie +33 2 32 56 63 48

English : Fête de Saint-Maclou

july 12th

Everything fair

9am: Craft exhibition

12pm: Meal on reservation 07 81 42 90 59

3pm: Children’s soccer tournament

7pm: Country-style meal (reservation required) 07 81 42 90 59

july 13th

7am-6pm: All-you-can-eat fair

9am: Craft exhibition

11am: Mass with the « sonneurs d’Auge

12pm: Meal on reservation 07 81 42 90 59

3pm: Concert by the Sonneurs d’Auge

7pm: Country-style meal (reservation required) 07 81 42 90 59

11pm: Fireworks

july 14th

9am: 4X4 concentration

9am: Antique car & craft show

12pm: Meal on reservation 07 81 42 90 59

3pm: Dancing entertainment

All weekend long: Funfair, entertainment and refreshments

Organized by the Comité des fêtes de Saint-Maclou

German :

12. Juli

Foire à tout (Markt für alles)

9h :Ausstellung von Kunsthandwerk

12h Ländliches Essen mit Reservierung unter 07 81 42 90 59

15h Fußballturnier der Kinder

19h Ländliches Essen mit Reservierung unter 07 81 42 90 59

13. Juli

7h-18h: Markt für alles

9h: Ausstellung von Kunsthandwerk

11h: Gottesdienst mit den Sonurs d’Auge (Musiker aus Auge)

12h: Ländliches Essen (Reservierung erforderlich unter 07 81 42 90 59)

15h: Konzert der Sonurs d’Auge (Musiker aus Auge)

19 Uhr: Ländliches Essen mit Reservierung unter 07 81 42 90 59

23h: Feuerwerk

14. Juli

9h: Treffen von Allradfahrzeugen

9h: Ausstellung von Oldtimern & Kunsthandwerksausstellung

12h Ländliches Essen mit Reservierung unter 07 81 42 90 59

15h: Tanzanimation

Das ganze Wochenende: Kirmes, Animationen und Getränkestand

Organisiert vom Festkomitee von Saint-Maclou

Italiano :

12 luglio

Fiera di tutto

9.00: Mostra dell’artigianato

ore 12.00: Pranzo in stile rustico (su prenotazione al numero 07 81 42 90 59)

15.00: Torneo di calcio per bambini

ore 19.00: Cena contadina (su prenotazione) 07 81 42 90 59

13 luglio

7.00-18.00: Fiera del cibo a volontà

9.00: Mostra dell’artigianato

11.00: Messa con i « sonneurs d’Auge »

ore 12.00: Pranzo in stile rustico (prenotare al numero 07 81 42 90 59)

ore 15.00: Concerto dei « Sonneurs d’Auge

ore 19.00: cena rustica (su prenotazione) al numero 07 81 42 90 59

ore 23.00: Fuochi d’artificio

14 luglio

9.00: Concentrazione di 4X4

ore 9: Esposizione di auto d’epoca e artigianato

12.00: Pranzo in stile country (prenotare in anticipo al numero 07 81 42 90 59)

ore 15.00: Intrattenimento danzante

Tutto il fine settimana: Luna park, animazione e rinfreschi

Organizzato dal Comitato del Festival di Saint-Maclou

Espanol :

12 de julio

Feria de todo

9h: Exposición de artesanía

12h: Comida campestre (reserva previa en el 07 81 42 90 59)

15.00 h: Torneo de fútbol infantil

19.00 h: Comida campestre (previa reserva) 07 81 42 90 59

13 de julio

de 7.00 a 18.00 h: Feria de comida rápida

9h: Exposición de artesanía

11h: Misa con los « sonneurs d’Auge

12h: Comida campestre (reserva previa en el 07 81 42 90 59)

15.00 h: Concierto de los « Sonneurs d’Auge

19.00 h: Comida campestre (reserva previa en el 07 81 42 90 59)

23.00 h: Fuegos artificiales

14 de julio

9h: Concentración 4×4

9h: Exposición de coches antiguos y artesanía

12h: Comida campestre (reserva previa en el 07 81 42 90 59)

15.00 h: Baile amenizado

Todo el fin de semana Parque de atracciones, animación y refrescos

Organizado por el Comité de Fiestas de Saint-Maclou

L’événement Fête de Saint-Maclou Saint-Maclou a été mis à jour le 2025-07-01 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville