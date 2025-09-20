Fete de Saint Maurice En Riviere Saint-Maurice-en-Rivière
Salle Pierre Thomas Saint-Maurice-en-Rivière Saône-et-Loire
Tarif : – – 18 EUR
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-20 23:00:00
2025-09-20
Venez à la fête de Saint Maurice En Riviere, structures gonflables pour les enfants de 10h00 à 18h00 .Lancé de tong en binôme 15h00.
Course Brouettes déguisée en binôme à 16h00.Buvette. Gaufres et à partir de 19h00 cochon de lait grillé, sur réservation, commande jusqu’au 13 septembre. .
Salle Pierre Thomas Saint-Maurice-en-Rivière 71620 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 47 58 25 lagaudriole@wanadoo.fr
