fête de Saint-Maurice Salle Pierre Thomas Saint-Maurice-en-Rivière samedi 20 septembre 2025.
Salle Pierre Thomas – Saint-Maurice-en-Rivière Saône-et-Loire
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-20 22:00:00
2025-09-20
Organisée par La Gaudriole
– Structures gonflables
– Buvette Gaufres
– Cochon grillé à partir de 19h00 (sur réservation, chèques vacances acceptés)
– Structures gonflables de 10h à 18h
– Lancer de tong en binôme 15h00 apportez vos tong (250gr)
– Course Brouettes déguisées en binôme 16h00.
En famille ou entre amis, fous rires garantis (réservation par sms) .
Salle Pierre Thomas – Saint-Maurice-en-Rivière 71620 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 46 34 91 lagaudriole@wanadoo.fr
