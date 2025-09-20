fête de Saint-Maurice Salle Pierre Thomas Saint-Maurice-en-Rivière

fête de Saint-Maurice

Salle Pierre Thomas – Saint-Maurice-en-Rivière Saône-et-Loire

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 22:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Organisée par La Gaudriole

– Structures gonflables

– Buvette Gaufres

– Cochon grillé à partir de 19h00 (sur réservation, chèques vacances acceptés)

– Structures gonflables de 10h à 18h

– Lancer de tong en binôme 15h00 apportez vos tong (250gr)

– Course Brouettes déguisées en binôme 16h00.

En famille ou entre amis, fous rires garantis (réservation par sms) .

Salle Pierre Thomas – Saint-Maurice-en-Rivière 71620 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 46 34 91 lagaudriole@wanadoo.fr

