Fête de Saint-Nicolas à La Bresse La Bresse
Fête de Saint-Nicolas à La Bresse La Bresse samedi 6 décembre 2025.
Fête de Saint-Nicolas à La Bresse
Place du Champtel La Bresse Vosges
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-12-06 16:30:00
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Rendez-vous pour le traditionnel défilé de Saint Nicolas place du Champtel. Animations dès 16h30 (sculptures sur ballons…) et départ du défilé de St-Nicolas à 18h00 (avec Sol’Sur Party’Song, cracheur de feu, saltimbanque, mascottes…)Tout public
Place du Champtel La Bresse 88250 Vosges Grand Est +33 3 29 25 60 09 mlclabresse@wanadoo.fr
English :
Rendezvous for the traditional Saint Nicolas parade in Place du Champtel. Entertainment from 4.30pm (balloon sculptures…) and departure of the St Nicolas parade at 6pm (with Sol’Sur Party’Song, fire-eater, acrobat, mascots…)
German :
Treffpunkt für den traditionellen Umzug des Heiligen Nikolaus auf dem Place du Champtel. Animationen ab 16:30 Uhr (Ballonskulpturen…) und Start des Nikolausumzugs um 18:00 Uhr (mit Sol’Sur Party’Song, Feuerspucker, Saltimbanque, Maskottchen…)
Italiano :
Partecipate alla tradizionale sfilata di San Nicola in Place du Champtel. Animazione dalle 16.30 (sculture di palloncini…) e partenza della sfilata di San Nicola alle 18.00 (con Sol’Sur Party’Song, mangiafuoco, acrobati, mascotte…)
Espanol :
Acompáñenos en el tradicional desfile de San Nicolás en la Place du Champtel. Animación a partir de las 16:30 (esculturas de globos…) y salida del desfile de San Nicolás a las 18:00 (con Sol’Sur Party’Song, tragafuegos, acróbata, mascotas…)
L’événement Fête de Saint-Nicolas à La Bresse La Bresse a été mis à jour le 2025-10-29 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES