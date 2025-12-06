Fête de Saint-Nicolas à La Bresse La Bresse

Fête de Saint-Nicolas à La Bresse

Place du Champtel La Bresse Vosges

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-12-06 16:30:00

fin : 2025-12-06

Rendez-vous pour le traditionnel défilé de Saint Nicolas place du Champtel. Animations dès 16h30 (sculptures sur ballons…) et départ du défilé de St-Nicolas à 18h00 (avec Sol’Sur Party’Song, cracheur de feu, saltimbanque, mascottes…)Tout public

Place du Champtel La Bresse 88250 Vosges Grand Est +33 3 29 25 60 09 mlclabresse@wanadoo.fr

English :

Rendezvous for the traditional Saint Nicolas parade in Place du Champtel. Entertainment from 4.30pm (balloon sculptures…) and departure of the St Nicolas parade at 6pm (with Sol’Sur Party’Song, fire-eater, acrobat, mascots…)

German :

Treffpunkt für den traditionellen Umzug des Heiligen Nikolaus auf dem Place du Champtel. Animationen ab 16:30 Uhr (Ballonskulpturen…) und Start des Nikolausumzugs um 18:00 Uhr (mit Sol’Sur Party’Song, Feuerspucker, Saltimbanque, Maskottchen…)

Italiano :

Partecipate alla tradizionale sfilata di San Nicola in Place du Champtel. Animazione dalle 16.30 (sculture di palloncini…) e partenza della sfilata di San Nicola alle 18.00 (con Sol’Sur Party’Song, mangiafuoco, acrobati, mascotte…)

Espanol :

Acompáñenos en el tradicional desfile de San Nicolás en la Place du Champtel. Animación a partir de las 16:30 (esculturas de globos…) y salida del desfile de San Nicolás a las 18:00 (con Sol’Sur Party’Song, tragafuegos, acróbata, mascotas…)

