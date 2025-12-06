Fête de Saint-Nicolas La Turballe
Fête de Saint-Nicolas La Turballe samedi 6 décembre 2025.
Fête de Saint-Nicolas
Centre-ville La Turballe Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 17:30:00
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Rendez-vous à 17H30, les enfants récupèreront les lampions Place François Mitterand d’où partira la calèche de Saint-Nicolas accompagnée de la fanfare.
À l’arrivée Quai Saint-Pierre, le Comité des Fêtes vous accueillera avec vin chaud, chocolat chaud et gâteaux offerts.
Renseignements par mail ou sur le site de l’association
.
Centre-ville La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 15 20 35 41 cadro.didier@orange.fr
