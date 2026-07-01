Informations pratiques

Saint-Pierre-de-Mézoargues

Fête de Saint-Pierre de Mézoargues

Du vendredi 31 juillet au samedi 1er août 2026 à partir de 19h. Place de la mairie Saint-Pierre-de-Mézoargues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 19:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-07-31

Le village célèbrera ses 42 ans de fête !

Organisé par l’association St Pierre de Mézoargues Manifestations profitez de plusieurs manifestations taurines et musicales tout au long du week-end bandido, dj, repas traiteur assis… .

Place de la mairie Saint-Pierre-de-Mézoargues 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 20 66 78 20

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English :

The village will celebrate its 42nd anniversary!

L’événement Fête de Saint-Pierre de Mézoargues Saint-Pierre-de-Mézoargues a été mis à jour le 2026-07-09 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)