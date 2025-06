Fête de Saint Solve Saint-Solve 28 juin 2025 07:00

Corrèze

Fête de Saint Solve Place de l’Église Saint-Solve Corrèze

Début : 2025-06-28

fin : 2025-06-29

2025-06-28

Samedi 28 et du dimanche 29 juin place de l’Église à Saint-Solve. Au programme :

Samedi 12h30 avec un BBQ Festoyade, 14h Concours de Pétanque ouvert à tous. 18h la municipalité offrira un Vin d’Honneur, 19h repas Paëlla Géante. Bal Gratuit animé par Cyril Duchatelet puis Illumination du Village dans l’église et aux alentours.

Dimanche Vide-Grenier de 8h à 18h, 9h randonnée Pédestre organisée avec les Sentiers Pédestres de Vignols, 12h30 BBQ Festoyade , 16h Cabaret d’Improvisation des « Tsun’amis » entrée gratuite.

Buvette et Grande Tombola pendant ses 2 jours.

Renseignements 07 50 22 62 73 .

Place de l’Église

Saint-Solve 19130 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 50 22 62 73

