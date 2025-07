Fête de Saint-Victor Saint-Victor-et-Melvieu

Venez faire la fête à Saint-Victor !

Saint Victor en fête, qui se déroulera sur deux jours les samedi 19 et dimanche 20 juillet 2025.

samedi 19 juillet :

14h30 concours de pétanque concours en doublette, mise de 100€.

19h Apéritif musical Moment convivial pour début la soirée en musique.

20h Repas. Menu Entrée / Aligot-saucisse (Jeune Montagne) / Glace / Vin / Café

Prix 17 € par adulte, 12 € pour les enfants de moins de 10 ans

Réservation conseillée (places limitées)

22h Bal gratuit Animé par l’orchestre Mission 2. Soirée dansante ouverte à tous

Dimanche 20 juillet

12h Aubade aux habitants avec musique sur la plage du village

15h30 Animations pour enfants. Maquillage avec l’agence Strass. Jeux en bois avec l’association Faites vos jeux .

16h Tiercé de bébêtes show Animation humoristique ou festive (souvent déguisements ou petits animaux).

16h30 Course de brouettes et de skis Course ludique accompagnée d’épreuves comme le tir à la corde ou la course en sac.

18h30 Concert de la chorale Le Chœur des Raspes .

19h Apéritif karaoké Prix 12€. Réservation conseillée (places limitées).

22h Bal gratuit. Avec l’orchestre Méli Mélo. Clôture festive du week-end.

Réservations repas

Téléphone 07 82 49 95 76 ou 06 28 29 73 20

Attention, les places sont limitées

Cet événement promet un week-end festif, familial et musical au cœur du village de Saint Victor, avec des animations variées pour petits et grands.

Saint-Victor-et-Melvieu 12400 Aveyron Occitanie +33 6 28 29 73 20

Come and celebrate in Saint-Victor!

Feiern Sie mit in Saint-Victor!

Venite a festeggiare a Saint-Victor!

¡Ven a celebrarlo a Saint-Victor!

