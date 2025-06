FÊTE DE SAINT VINCENT DE BARBEYRARGUES Saint-Vincent-de-Barbeyrargues 3 juillet 2025 07:00

La 50ème année du Comité des Fêtes de 1975-2025!

La fête du village arrive et le Comité des Fêtes vous présente son programme exceptionnel pour fêter ses 50 ans, avec lequel nous l’espérons vous viendrez nombreux !!!

Saint-Vincent-de-Barbeyrargues 34730 Hérault Occitanie +33 4 67 59 71 15

English :

The 50th year of the Comité des Fêtes from 1975-2025!

The village festival is just around the corner, and the Comité des Fêtes is presenting an exceptional program to celebrate its 50th anniversary, which we hope you’ll come out in force for!

German :

Das 50. Jahr des Festkomitees von 1975-2025!

Das Dorffest steht vor der Tür und das Festkomitee präsentiert Ihnen sein außergewöhnliches Programm zum 50-jährigen Jubiläum, zu dem Sie hoffentlich zahlreich erscheinen werden!

Italiano :

Il Comité des Fêtes celebra il suo 50° anniversario dal 1975 al 2025!

La festa del paese è alle porte e il Comité des Fêtes presenta il suo eccezionale programma per celebrare il suo 50° anniversario, che ci auguriamo possa attirare un gran numero di voi!

Espanol :

¡El Comité des Fêtes celebra su 50 aniversario de 1975 a 2025!

Las fiestas del pueblo están a la vuelta de la esquina y el Comité des Fêtes presenta su excepcional programa para celebrar su 50 aniversario, ¡que esperamos que atraiga a un gran número de ustedes!

