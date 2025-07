Fête de Sainte-Gemme Sainte-Gemme

Fête de Sainte-Gemme Sainte-Gemme jeudi 14 août 2025.

Sainte-Gemme Gironde

2025-08-14

2025-08-14

2025-08-14 2025-08-15 2025-08-16

La commune de Sainte-Gemme vous attend pour trois jours de fêtes. Au programme loto, VTT, VTC, marche libre, concours de pétanque, vide grenier. Côté restauration, des repas seront prévus le vendredi et le samedi accessible sur réservation. Un week-end de fête pour petits et grands avec comme objectif un moment de détente et de plaisir. .

Le bourg Sainte-Gemme 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 76 21 04

