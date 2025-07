Fête de Sainte-Marie-Lapanouze Sainte-Marie-Lapanouze

Fête de Sainte-Marie-Lapanouze Sainte-Marie-Lapanouze vendredi 15 août 2025.

Salle des Fêtes Le Tacot Sainte-Marie-Lapanouze Corrèze

Début : 2025-08-15

fin : 2025-08-15

2025-08-15

Soirée repas et concert du 15 août, réservation obligatoire au 0606460433.

Repas comprenant salade d’été, frites et rôti, fromage et tarte aux fruits.

Tarifs adultes 15€, enfants 10€ pour les moins de 10 ans, gratuit pour les moins de 6 ans.

Concert du groupe Old School à partir de 21h, les plus grands tubes internationaux des années 60 à nos jours. .

Salle des Fêtes Le Tacot Sainte-Marie-Lapanouze 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 06 46 04 33 coraline.zocca@gmail.com

