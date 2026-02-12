Fête de Sanvensa

Sanvensa Aveyron

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-26

2026-07-24

Repas, concerts, marchés, tournois… Programme 2026 à découvrir prochainement.

Sanvensa 12200 Aveyron Occitanie +33 6 66 10 97 33

Meals, concerts, markets, tournaments… Program 2026 to discover soon.

