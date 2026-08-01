Informations pratiques

Sendets

Fête de Sendets

Foyer rural Sendets Gironde

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 21:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-20 2026-08-22 2026-08-23

Le foyer rural de Sendets organise cette année sa fête !

Au programme

Jeudi 20 août profitez d’un grand loto avec à la clé 40 lots et une surprise

Vendredi 21 août aura lieu un concours de belote avec un lot pour TOUS avec une mise de 10€.

Samedi 22 août soirée Jambon à la broche animée par DJ Yan ( réservation obligatoire)

Dimanche 23 août aura lieu pour clôturer cette fête un vide grenier ainsi qu’un concours de pétanque.

Infos pratiques

Réservation obligatoire pour un emplacement au vide-grenier 1m/2€

Concours de pétanque 10€/équipes (jet du bouchon à 10h)

Infos& réservations avant le 16 août au 06 95 72 98 72 .

Foyer rural Sendets 33690 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 72 98 72

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de Sendets

L’événement Fête de Sendets Sendets a été mis à jour le 2026-08-12 par La Gironde du Sud