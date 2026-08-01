Fête de Sendets Sendets
jeudi 20 août 2026 · Sendets
Informations pratiques
Sendets
Fête de Sendets
Foyer rural Sendets Gironde
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 21:00:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-20 2026-08-22 2026-08-23
Le foyer rural de Sendets organise cette année sa fête !
Au programme
Jeudi 20 août profitez d’un grand loto avec à la clé 40 lots et une surprise
Vendredi 21 août aura lieu un concours de belote avec un lot pour TOUS avec une mise de 10€.
Samedi 22 août soirée Jambon à la broche animée par DJ Yan ( réservation obligatoire)
Dimanche 23 août aura lieu pour clôturer cette fête un vide grenier ainsi qu’un concours de pétanque.
Infos pratiques
Réservation obligatoire pour un emplacement au vide-grenier 1m/2€
Concours de pétanque 10€/équipes (jet du bouchon à 10h)
Infos& réservations avant le 16 août au 06 95 72 98 72 .
Foyer rural Sendets 33690 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 72 98 72
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English : Fête de Sendets
L’événement Fête de Sendets Sendets a été mis à jour le 2026-08-12 par La Gironde du Sud