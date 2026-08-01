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AGENDA · Sendets

Fête de Sendets Sendets

jeudi 20 août 2026 · Sendets

Fête de Sendets Sendets

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
Foyer rural
Ville
33690 Sendets
Département
Gironde
Tarif
18 18 18

Sendets

Fête de Sendets

Foyer rural Sendets Gironde

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 21:00:00
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-08-20 2026-08-22 2026-08-23

Le foyer rural de Sendets organise cette année sa fête !

Au programme
Jeudi 20 août profitez d’un grand loto avec à la clé 40 lots et une surprise
Vendredi 21 août aura lieu un concours de belote avec un lot pour TOUS avec une mise de 10€.
Samedi 22 août soirée Jambon à la broche animée par DJ Yan ( réservation obligatoire)
Dimanche 23 août aura lieu pour clôturer cette fête un vide grenier ainsi qu’un concours de pétanque.

Infos pratiques
Réservation obligatoire pour un emplacement au vide-grenier 1m/2€
Concours de pétanque 10€/équipes (jet du bouchon à 10h)
Infos& réservations avant le 16 août au 06 95 72 98 72   .

Foyer rural Sendets 33690 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 72 98 72 

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English : Fête de Sendets

L’événement Fête de Sendets Sendets a été mis à jour le 2026-08-12 par La Gironde du Sud