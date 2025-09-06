Fête de Septembre Le Bourg Gouloux
Fête de Septembre Le Bourg Gouloux samedi 6 septembre 2025.
Fête de Septembre
Le Bourg Eglise Gouloux Nièvre
Début : 2025-09-06 17:45:00
fin : 2025-09-06 20:30:00
2025-09-06 2025-09-07
Samedi 6 septembre 17h45 Bénédiction de la croix des comtes, 18h30 Messe à l’église de gouloux procession de la nativité, vin d’honneur.
Dimanche 7 septembre 12H repas campagnard 12€ sur réservation avant le 30 août. Après midi jeux divers, pétanque, lancer de sabots. .
Le Bourg Eglise Gouloux 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 70 17
