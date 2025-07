Fête de Séveyrac Salles-la-Source

Fête de Séveyrac Salles-la-Source jeudi 14 août 2025.

Fête de Séveyrac

Séveyrac Salles-la-Source Aveyron

Début : 2025-08-14

fin : 2025-08-15

2025-08-14

Les jeudi 14 et vendredi 15 août, c’est la fête à Séveyrac !

Jeudi 14 août :

19h00 apéro-concert avec » le Groupe du Coin « , suivi d’une soirée disco avec LMQPLM . Restauration rapide proposée sur place.

Vendredi 15 août :

8h Petit-déjeuner (tripous, tête de veau, cuisses de grenouille), 14€

8h-17h Vide-greniers (3€ le mètre, info : f.marret@wanadoo.fr)

14h Concours de pétanque pour adultes et enfants,

14h-17h Animations enfants (structures gonflables, trampoline…) sur terrain ombragé

17h Thé dansant gratuit avec Nathalie Bernat et son orchestre

20h30 Apéro musical et repas champêtre (18€, résa Jean-Marc 06 28 58 88 44),

22h30 Bal avec Nathalie Bernat et son orchestre .

Rendez-vous sous les chapiteaux au niveau de la salle des fêtes. Week end organisé par le Comité des fêtes. .

Séveyrac Salles-la-Source 12330 Aveyron Occitanie

English :

Thursday August 14 and Friday August 15, it’s party time in Séveyrac!

German :

Am Donnerstag, den 14. und Freitag, den 15. August wird in Séveyrac gefeiert!

Italiano :

Giovedì 14 e venerdì 15 agosto, è tempo di festa a Séveyrac!

Espanol :

El jueves 14 y el viernes 15 de agosto, fiesta en Séveyrac

