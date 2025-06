FÊTE DE SIRAN Siran 3 juillet 2025 07:00

Hérault

FÊTE DE SIRAN Siran Hérault

Début : 2025-07-03

fin : 2025-07-06

2025-07-03

65 ans ça se fête non ?

A l’occasion de cet anniversaire, nous vous proposons 4 jours de fête, accompagnés de surprises et nouveautés !

En attendant de vous retrouver, on vous laisse découvrir le programme

A très vite !

Siran 34210 Hérault Occitanie +33 4 71 46 01 64

English :

65 years is something to celebrate, isn’t it?

To celebrate this anniversary, we’re offering 4 days of festivities, with a host of surprises and new features!

We look forward to seeing you soon, and invite you to discover the program

See you soon!

German :

65 Jahre sind ein Grund zum Feiern, oder?

Anlässlich dieses Jubiläums bieten wir Ihnen vier Tage lang ein Fest mit Überraschungen und Neuheiten!

Bis wir uns wiedersehen, lassen wir Sie das Programm entdecken

Bis bald!

Italiano :

65 anni sono qualcosa da festeggiare, non è vero?

Per celebrare questo anniversario, vi offriamo 4 giorni di festeggiamenti, con tante sorprese e novità!

Ci auguriamo di vedervi presto, quindi date un’occhiata al programma

A presto!

Espanol :

65 años es algo que hay que celebrar, ¿verdad?

Con motivo de este aniversario, le ofrecemos 4 días de celebraciones, con multitud de sorpresas y novedades

Esperamos verle pronto, así que eche un vistazo al programa

Hasta pronto

L’événement FÊTE DE SIRAN Siran a été mis à jour le 2025-06-18 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC