Fête de Soudaine Lavinadière Soudaine-Lavinadière

Fête de Soudaine Lavinadière Soudaine-Lavinadière vendredi 29 août 2025.

Fête de Soudaine Lavinadière

salle des fêtes Soudaine-Lavinadière Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-29

fin : 2025-08-29

Date(s) :

2025-08-29 2025-08-30

Le Foyer rural de Soudaine-Lavinadière organise la fête du village :

– Vendredi 29 à partir de 19h ouverture de la buvette 20h repas-grillades 12€ soirée dansante animation DJ.

– Samedi 30 à 14h concours de pétanque, à 20h méchoui 20€ sur réservation au 06 80 75 19 83 suivie d’un bal gratuit dansant et d’un feu d’artifice vers 22h30. .

salle des fêtes Soudaine-Lavinadière 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 98 07 53 mairie@soudaine.fr

English : Fête de Soudaine Lavinadière

German : Fête de Soudaine Lavinadière

Italiano :

Espanol :

L’événement Fête de Soudaine Lavinadière Soudaine-Lavinadière a été mis à jour le 2025-08-11 par Corrèze Tourisme