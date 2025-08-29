Fête de Soudaine Lavinadière Soudaine-Lavinadière
salle des fêtes Soudaine-Lavinadière Corrèze
Le Foyer rural de Soudaine-Lavinadière organise la fête du village :
– Vendredi 29 à partir de 19h ouverture de la buvette 20h repas-grillades 12€ soirée dansante animation DJ.
– Samedi 30 à 14h concours de pétanque, à 20h méchoui 20€ sur réservation au 06 80 75 19 83 suivie d’un bal gratuit dansant et d’un feu d’artifice vers 22h30. .
salle des fêtes Soudaine-Lavinadière 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 98 07 53 mairie@soudaine.fr
