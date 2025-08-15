Fête de Soursac Soursac

Fête de Soursac Soursac vendredi 15 août 2025.

Fête de Soursac

Grandrue Soursac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-15

fin : 2025-08-16

Date(s) :

2025-08-15 2025-08-16 2025-08-17 2025-08-18

Un week-end de fête s’annonce à Soursac, au programme (non exhaustif) :

– Vendredi 15 août, en soirée soirée dansante avec DJ Manu à la salle des fêtes (entrée 5€ + 1 conso)

– Samedi 16 août à partir de 9h tripoux (12€) puis à 12h apéro géant avec buffet à volonté (20€) ribs (10€) au restaurant Le Soursacois. A 20h30 repas organisé par l’ES Soursac et soirée dansante avec Duo Zéphir. Menu ; melon et jambon de pays, jambon braisé et frites, fromage et tarte aux pommes (17€ adulte et 10€ enfant 12 ans) Sur réservation

– Dimanche 17 août 16h et 21h défilé de chars et de vélos fleuris avec déambulations féeriques « Carnaval Do Brasil ». A 21h30 retraite aux flambeaux, rdv mairie suivi à 22h30 feu d’artifice sur thème « 20 000 lieux sous les mers ». A 23h soirée dansante avec DJ Manu, salle des fête entrée gratuite

– Lundi 18 concours de pétanque à 14h30, place du Haut Bourg .

Grandrue Soursac 19550 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 27 52 61 mairie.soursac@wanadoo.fr

English :

German : Fête de Soursac

Italiano :

Espanol :

L’événement Fête de Soursac Soursac a été mis à jour le 2025-08-06 par Office de Tourisme de Haute Corrèze