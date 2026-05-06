Oberbruck

Fête de St Antoine

Oberbruck Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-14 10:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Une journée festive vous attend avec au programme un marché des artisans, un concert de Pouti Reinhardt Trio jazz manouche a 15h, les poneys de la Jumenterie de Saint Maurice sur Moselle, maquillage pour enfants, une table de pâtisseries par le Club de l’âge d’or. Buvette et restauration par la ferme du Kraitland sur place.

Une journée festive vous attend avec au programme un marché des artisans, un concert de Pouti Reinhardt Trio jazz manouche a 15h, les poneys de la Jumenterie de Saint Maurice sur Moselle, maquillage pour enfants, une table de pâtisseries par le Club de l’âge d’or. Buvette et restauration par la ferme du Kraitland sur place. 0 .

Oberbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est lesamisdeladoller@gmail.com

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English :

A festive day awaits you with a crafts market, a concert by Pouti Reinhardt Trio gypsy jazz at 3pm, ponies from the Jumenterie de Saint Maurice sur Moselle, face painting for children, and a pastry table by the Club de l’âge d’or. Refreshments and food provided by the Kraitland farm.

L’événement Fête de St Antoine Oberbruck a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach