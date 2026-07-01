Fête de St-Martin, Esplanade Charles de Gaulle, Saint-Martin-de-Valgalgues

Informations pratiques

Fête de St-Martin Samedi 4 juillet, 14h00 Esplanade Charles de Gaulle Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T14:00:00+02:00 – 2026-07-04T23:30:00+02:00

Fin : 2026-07-04T14:00:00+02:00 – 2026-07-04T23:30:00+02:00

Organisée par la municipalité.

Esplanade Charles de Gaulle 30520 Saint-Martin-de-Valgualgues Saint-Martin-de-Valgalgues 30520 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 30 12 03 »}, {« type »: « email », « value »: « mairie@saintmartindevalgalgues.fr »}]

Animations pour enfants, mini fête foraine, toro piscine, repas et bal populaire en soirée.