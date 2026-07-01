AGENDA · Saint-Martin-de-Valgalgues
Fête de St-Martin, Esplanade Charles de Gaulle, Saint-Martin-de-Valgalgues
samedi 4 juillet 2026 · Esplanade Charles de Gaulle · Saint-Martin-de-Valgalgues
Informations pratiques
Fête de St-Martin Samedi 4 juillet, 14h00 Esplanade Charles de Gaulle Gard
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T14:00:00+02:00 – 2026-07-04T23:30:00+02:00
Fin : 2026-07-04T14:00:00+02:00 – 2026-07-04T23:30:00+02:00
Organisée par la municipalité.
Esplanade Charles de Gaulle 30520 Saint-Martin-de-Valgualgues Saint-Martin-de-Valgalgues 30520 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 30 12 03 »}, {« type »: « email », « value »: « mairie@saintmartindevalgalgues.fr »}]
Animations pour enfants, mini fête foraine, toro piscine, repas et bal populaire en soirée.
À voir aussi à Saint-Martin-de-Valgalgues (Gard)
- Cinéma en plein air, Centre de loisirs Le Roucan, Saint-Martin-de-Valgalgues 12 juillet 2026
- Les mardis de Saint-Martin, Esplanade Charles de Gaulle, Saint-Martin-de-Valgalgues 21 juillet 2026
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- Le mardi de Saint-Martin, Esplanade Charles de Gaulle, Saint-Martin-de-Valgalgues 28 juillet 2026
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