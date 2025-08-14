Fête de Ste Mairie sainte marie de campan Campan

Fête de Ste Mairie

sainte marie de campan SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan Hautes-Pyrénées

Début : 2025-08-14 19:30:00

fin : 2025-08-15 23:00:00

2025-08-14

Ste Marie de Campan en fête

Jeudi 19h30 Repas Tapas et Soirée Karaoké (Menu planche de légumes / planche de charcuterie / café gourmand) 16 euros adultes / 10 euros enfants (-13 ans)

Vendredi

. 7h30 Matinée de pêche

. 11h Messe chantée

. 12h Apéritif offert par le comité des fêtes

. 16h30 Jeux d’enfants et goûter offert

. 19h Repas Champêtre La Costeta (1er service 19h, 2ème service 21h) Salade Bigourdane / Grillades (agneau et saucisse) / Frites / Gâteau à la broche / Café

. 23h Feu d’artifice

. 23h15 Soirée animé par Voix sans Issue

Repas sur réservation au 07.87.09.96.04 ou 06.38.34.99.02

sainte marie de campan SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 87 09 96 04

English :

Ste Marie de Campan celebrates

Thursday: 7:30pm: Tapas meal and Karaoke evening (Menu: vegetable platter / charcuterie platter / gourmet coffee): 16 euros adults / 10 euros children (under 13)

Friday :

. 7:30 am: Fishing morning

. 11am: Sung mass

. 12pm: Aperitif offered by the festivities committee

. 4:30pm: Children’s games and afternoon snack

. 7pm: Country-style meal La Costeta (1st course 7pm, 2nd course 9pm): Bigourdane salad / Grilled meats (lamb and sausage) / French fries / Spit-roasted cake / Coffee

. 11pm: Fireworks

. 11:15pm Evening entertainment by Voix sans Issue

Meal on reservation at 07.87.09.96.04 or 06.38.34.99.02

German :

Ste Marie de Campan feiert

Donnerstag: 19.30 Uhr: Tapas-Essen und Karaoke-Abend (Menü: Gemüsebrett / Wurstbrett / Gourmetkaffee): 16 Euro Erwachsene / 10 Euro Kinder (-13 Jahre)

Freitag :

. 7:30 Uhr: Angelmorgen

. 11:00 Uhr: Gesungene Messe

. 12 Uhr: Aperitif, der vom Festkomitee angeboten wird

. 16.30 Uhr: Kinderspiele und angebotener Imbiss

. 19 Uhr: Pilgermahlzeit La Costeta (1. Schicht 19 Uhr, 2. Schicht 21 Uhr) Bigourdanischer Salat / Gegrilltes (Lamm und Wurst) / Pommes frites / Kuchen am Spieß / Kaffee

. 23 Uhr: Feuerwerk

. 23.15 Uhr: Abendveranstaltung mit Musik von Voix sans Issue

Essen auf Vorbestellung unter 07.87.09.96.04 oder 06.38.34.99.02

Italiano :

Ste Marie de Campan festeggia

Giovedì: ore 19.30: cena a base di tapas e serata Karaoke (menu: piatto di verdure / piatto di salumi / caffè gourmet): 16 euro adulti / 10 euro bambini (sotto i 13 anni)

Venerdì :

. 7.30: Mattinata di pesca

. 11.00: Messa cantata

. 12.00: Aperitivo offerto dal comitato dei festeggiamenti

. ore 16.30: Giochi per bambini e merenda

. ore 19.00: Cena contadina La Costeta (1° servizio ore 19.00, 2° servizio ore 21.00): Insalata bigourdane / Carne alla griglia (agnello e salsiccia) / Patatine fritte / Torta allo spiedo / Caffè

. ore 23.00: Fuochi d’artificio

. ore 23.15: intrattenimento serale a cura di Voix sans Issue

I pasti possono essere prenotati al numero 07.87.09.96.04 o al numero 06.38.34.99.02

Espanol :

Ste Marie de Campan celebra

Jueves: 19.30 h: Comida de tapas y velada de Karaoke (Menú: tabla de verduras / tabla de embutidos / café gourmet): 16 euros adultos / 10 euros niños (menores de 13 años)

Viernes :

. 7.30h: Mañana de pesca

. 11h: Misa cantada

. 12h: Aperitivo ofrecido por la comisión de fiestas

. 16.30 h: Juegos infantiles y merienda

. 19.00 h: Comida campestre La Costeta (1er servicio 19:00 h, 2º servicio 21:00 h): Ensalada Bigourdane / Carnes a la brasa (cordero y salchichón) / Patatas fritas / Pastel asado / Café

. 23 h: Fuegos artificiales

. 23.15 h: Animación nocturna a cargo de Voix sans Issue

Las comidas pueden reservarse llamando al 07.87.09.96.04 o al 06.38.34.99.02

