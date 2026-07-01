AGENDA · Tornac
Fête de Tornac, Tornac, Tornac
samedi 4 juillet 2026 · Tornac
Informations pratiques
Fête de Tornac Samedi 4 juillet, 14h00 Tornac Gard
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T14:00:00+02:00 – 2026-07-04T23:59:00+02:00
Fin : 2026-07-04T14:00:00+02:00 – 2026-07-04T23:59:00+02:00
- 14h, concours de pétanque (10 €/équipe).
- De 17h à 22h, jeux pour enfants. Repas (brasucade frites, 15 €, 10 € enfants) et concert avec le groupe Baccara.
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Organisée par la municipalité et le CCAS.
À voir aussi à Tornac (Gard)
- Marche nocturne à Tornac, Tornac, Tornac 13 août 2026