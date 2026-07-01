FÊTE DE TRELANS Trélans
samedi 25 juillet 2026 · Trélans
Informations pratiques
Trélans
FÊTE DE TRELANS
Trélans Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-25
Samedi 25
10h Tournée des fouaces
19h Apéro Tapas et concert avec PHIL GOOD
Dimanche 26
8h Tête de veau
11h Messe
14h Concours de pétanque
14h Kolle en tas
17h Thé dansant avec étoile musette
21h Repas aligot saucisse
21h Soirée dansante avec étoile musette
22h Feu d’artifice
C’est la fête du village au Trelans, un week-end animé vous attend à la nouvelle salle des fêtes pour cette 51ème édition !!
Samedi 25
10h Tournée des fouaces
19h Apéro Tapas et concert avec PHIL GOOD , variété française =, internationale et show Johnny.
Dimanche 26
8h Tête de veau
11h Messe
14h Concours de pétanque
14h Kolle en tas
17h Thé dansant avec étoile musette
21h Repas aligot saucisse
21h Soirée dansante avec étoile musette
22h Feu d’artifice
Organisé par le comité des fêtes avec la participation du Foyer rural. .
Trélans 48340 Lozère Occitanie +33 6 46 03 53 18 cyril.du.48@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Saturday, the 25th:
10 a.m.: Fouaces tour
7 p.m.: Tapas and drinks, followed by a concert with PHIL GOOD
Sunday, the 26th:
8:00 a.m.: Veal stew
11:00 a.m.: Mass
2:00 p.m.: Pétanque tournament
2:00 p.m.: Kolle en tas
5:00 p.m.: Dance with “Étoile Musette”
9:00 p.m.: Aligot and sausage dinner
9:00 p.m.: Dance with “Étoile Musette”
10:00 p.m.: Fireworks
L’événement FÊTE DE TRELANS Trélans a été mis à jour le 2026-07-02 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn