Informations pratiques

Trélans

FÊTE DE TRELANS

Trélans Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-25

Samedi 25

10h Tournée des fouaces

19h Apéro Tapas et concert avec PHIL GOOD

Dimanche 26

8h Tête de veau

11h Messe

14h Concours de pétanque

14h Kolle en tas

17h Thé dansant avec étoile musette

21h Repas aligot saucisse

21h Soirée dansante avec étoile musette

22h Feu d’artifice

C’est la fête du village au Trelans, un week-end animé vous attend à la nouvelle salle des fêtes pour cette 51ème édition !!

Samedi 25

10h Tournée des fouaces

19h Apéro Tapas et concert avec PHIL GOOD , variété française =, internationale et show Johnny.

Dimanche 26

8h Tête de veau

11h Messe

14h Concours de pétanque

14h Kolle en tas

17h Thé dansant avec étoile musette

21h Repas aligot saucisse

21h Soirée dansante avec étoile musette

22h Feu d’artifice

Organisé par le comité des fêtes avec la participation du Foyer rural. .

Trélans 48340 Lozère Occitanie +33 6 46 03 53 18 cyril.du.48@gmail.com

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English :

Saturday, the 25th:

10 a.m.: Fouaces tour

7 p.m.: Tapas and drinks, followed by a concert with PHIL GOOD

Sunday, the 26th:

8:00 a.m.: Veal stew

11:00 a.m.: Mass

2:00 p.m.: Pétanque tournament

2:00 p.m.: Kolle en tas

5:00 p.m.: Dance with “Étoile Musette”

9:00 p.m.: Aligot and sausage dinner

9:00 p.m.: Dance with “Étoile Musette”

10:00 p.m.: Fireworks

L’événement FÊTE DE TRELANS Trélans a été mis à jour le 2026-07-02 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn