Fête de Turgy Turgy

Samedi 25 juillet 2026 TURGY Fête au Château de Turgy. A partir de 14h. Comme les années précédentes, Turgy, petite commune de moins de 50 habitants du pays d’Armance, entre Vanlay et Cussangy, propose un après-midi au château du village. L’occasion de découvrir de nombreuses expositions artistiques et de voitures anciennes et de la musique en partie tout l’après-midi. Une séance de cinéma en plein air est prévue à la tombée de la nuit. Les enfants, mais aussi les plus grands, devraient trouver leur bonheur avec les activités (jeux, promenades en calèche, tir à l’arc). Les gourmands pourront se restaurer et boire sur place avec des produits locaux. Contact +33 (0)3 25 70 61 27 mairie.turgy@wanadoo.fr .

