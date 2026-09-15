Fête de Ty Pouce et de ses invités Ty Pouce Quimperlé

Informations pratiques

Quimperlé

Fête de Ty Pouce et de ses invités

Ty Pouce Place des Gorrêts Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 23:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Fête thématique. Une journée est organisée avec spectacles vivants, ateliers, chorale militante, bals folk, cirque, musique et rencontres. Buvette, crêpes et petite restauration sont proposées. .

Ty Pouce Place des Gorrêts Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 71 67 10

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English :

L’événement Fête de Ty Pouce et de ses invités Quimperlé a été mis à jour le 2026-09-09 par OT QUIMPERLE LES RIAS