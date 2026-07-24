AGENDA · Veix
Fête de Veix Veix
dimanche 6 septembre 2026 · Veix
Informations pratiques
Veix
Fête de Veix
Veix Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 08:00:00
fin : 2026-09-06 17:00:00
Date(s) :
2026-09-06
Pour sa traditionnelle fête de village, le foyer rural de Veix vous propose un vide-grenier dès 9h, Vide greniers, animations, restauration et buvette. Expo et concert. .
Veix 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 52 05 50 foyerruraldeveix@gmail.com
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English : Fête de Veix
L’événement Fête de Veix Veix a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme Terres de Corrèze