Informations pratiques

Veix

Fête de Veix

Veix Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 08:00:00

fin : 2026-09-06 17:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Pour sa traditionnelle fête de village, le foyer rural de Veix vous propose un vide-grenier dès 9h, Vide greniers, animations, restauration et buvette. Expo et concert. .

Veix 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 52 05 50 foyerruraldeveix@gmail.com

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English : Fête de Veix

L’événement Fête de Veix Veix a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme Terres de Corrèze