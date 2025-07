Fête de Vendeloves Saint-Affrique

Fête de Vendeloves Saint-Affrique vendredi 18 juillet 2025.

Fête de Vendeloves

Rolland COMBES Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – – EUR

17

Tarif de base plein tarif

Repas sur inscription

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-18

fin : 2025-07-20

Date(s) :

2025-07-18

Venez nombreux à la fête de Vendeloves !

Programme :

Vendredi

20h30 Quine organisé par le comité des fêtes

Samedi

14h30 Concours de Pétanque en doublette (gains + mises)

20h30 Repas Cochon à la Broche (sur réservation)

22h30: Soirée Dansante Meli Melo Show

Dimanche

8h Déjeuner aux tripoux

10h Balade (1h30 environ)

12h Passage de la Paume

14h30 Concours de Pétanque en doublette (gains + mises)

Buvette sur place

Rolland COMBES Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 15 91

English :

Come one, come all to the Vendeloves festival!

German :

Kommen Sie zahlreich zum Vendeloves-Fest!

Italiano :

Venite tutti al festival Vendeloves!

Espanol :

¡Venid todos al festival Vendeloves!

