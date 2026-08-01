Informations pratiques

Boigny-sur-Bionne

Fête de Vennecy

Boigny-sur-Bionne Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-29

Fête de Vennecy

Après les vacances… et juste avant la rentrée… une seule mission se retrouver et faire la fête à Vennecy !

Programme

SAMEDI SOIR

Gavroche & Co ouvre la soirée pour vous mettre dans l’ambiance

Puis on monte en puissance avec Johnny Vegas, sosie officiel de Johnny Hallyday

Et pour finir DJ SET avec Djé Mix, une nouvelle ambiance pour danser en famille ou entre amis, préparez-vous à vibrer !

DIMANCHE nombreuses animations pour petits et grands

Vide-grenier pour chiner les bonnes affaires

Animations pour petits et grands manège, mini QUAD et maquillage …

TOMBOLA

TOUT LE WEEK-END

Restauration & buvette pour se régaler

Marché art .

Boigny-sur-Bionne 45760 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 01 13 89 22 louis76045@hotmail.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Vennecy Festival

L’événement Fête de Vennecy Boigny-sur-Bionne a été mis à jour le 2026-08-07 par ADRT45