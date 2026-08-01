Fête de Vennecy Boigny-sur-Bionne
samedi 29 août 2026 · Boigny-sur-Bionne
Informations pratiques
Boigny-sur-Bionne
Fête de Vennecy
Boigny-sur-Bionne Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-29
Fête de Vennecy
Après les vacances… et juste avant la rentrée… une seule mission se retrouver et faire la fête à Vennecy !
Programme
SAMEDI SOIR
Gavroche & Co ouvre la soirée pour vous mettre dans l’ambiance
Puis on monte en puissance avec Johnny Vegas, sosie officiel de Johnny Hallyday
Et pour finir DJ SET avec Djé Mix, une nouvelle ambiance pour danser en famille ou entre amis, préparez-vous à vibrer !
DIMANCHE nombreuses animations pour petits et grands
Vide-grenier pour chiner les bonnes affaires
Animations pour petits et grands manège, mini QUAD et maquillage …
TOMBOLA
TOUT LE WEEK-END
Restauration & buvette pour se régaler
Marché art .
Boigny-sur-Bionne 45760 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 01 13 89 22 louis76045@hotmail.fr
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English :
Vennecy Festival
L’événement Fête de Vennecy Boigny-sur-Bionne a été mis à jour le 2026-08-07 par ADRT45