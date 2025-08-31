Fête de Vers-en-Montagne Vers-en-Montagne

Place du chalet Vers-en-Montagne Jura

Tarif : 12 – 12 – 16 EUR

Début : 2025-08-31 12:00:00

fin : 2025-08-31

2025-08-31

Apéritif offert par la commune.

Au menu

• crudités

• frites et jambon à la broche

• Comté, Morbier,

• éclair et café

Tarifs 16 € pour les adultes, 10 € pour les enfants jusqu’à 12 ans.

Sur réservation uniquement. .

Place du chalet Vers-en-Montagne 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 63 99 84 27

