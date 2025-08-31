Fête de Vers-en-Montagne Vers-en-Montagne
Fête de Vers-en-Montagne
Place du chalet Vers-en-Montagne Jura
Tarif : 12 – 12 – 16 EUR
Début : 2025-08-31 12:00:00
fin : 2025-08-31
2025-08-31
Apéritif offert par la commune.
Au menu
• crudités
• frites et jambon à la broche
• Comté, Morbier,
• éclair et café
Tarifs 16 € pour les adultes, 10 € pour les enfants jusqu’à 12 ans.
Sur réservation uniquement. .
Place du chalet Vers-en-Montagne 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 63 99 84 27
